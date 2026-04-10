В Красноярске запустят бесплатные автобусы в Пасхальную ночь

В Красноярске в ночь с 11 на 12 апреля организуют движение бесплатных автобусов после праздничных богослужений. В городе будут работать пять маршрутов, которые свяжут крупные храмы с разными районами. Маршруты пройдут через основные городские магистрали, включая проспект имени газеты «Красноярский рабочий», улицы Мичурина, Партизана Железняка, Белинского, Ленина, Копылова, а также через Октябрьский и Коммунальный мосты. В мэрии рассказали, что один из маршрутов будет следовать до микрорайона Солнечный. Четыре автобуса будут ждать пассажиров у храма Рождества Христова с 02:00. Ещё один — у Свято-Успенского мужского монастыря. Отправление запланировано по мере окончания служб, ориентировочно с 03:00. Как отмечают в ведомстве, схема движения разработана таким образом, чтобы жители могли удобно добраться домой после богослужений. Напомним, что в дни Пасхальных торжеств также будут действовать временные ограничения движения и парковки возле храмов города.