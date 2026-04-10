Маршрут выходного дня: от Пушкина до Гоголя

Дождливая погода не помешает нижегородцам насладиться яркими концертами, необычными спектаклями и запоминающимися фильмами. Редакция сайта pravda-nn.ru расскажет о самых интересных культурных событиях этих выходных.
12 апреля в кинотеатре «Синема парк седьмое небо» покажут спектакль «Мёртвые души».
Нестандартная версия гоголевской поэмы со сцены театра Вахтангова. Постановка выполнена в жанре «галопада» — стремительного и головокружительного бального танца, отражающего хаос и утрату нравственных ориентиров в обществе.
Действие, сосредоточенное на формировании главного героя, Павла Ивановича Чичикова, начиная с его детства и заканчивая путешествием по российским губерниям, разыграно блестящим актёрским дуэтом, отмеченным премией «Хрустальная Турандот», — Марией Ароновой и Владиславом Гандрабурой.
12+В эти выходные в кинотеатре «Орлёнок» покажут фильм «Красная пустыня».
После тяжелой автомобильной аварии Джулиана, жена промышленника, пытается вернуть равновесие и найти себя. Ее одиночество и тревога переплетаются с жаждой близости, и когда в город приезжает деловой партнер мужа, между ними возникает хрупкая связь. Но внутреннее смятение Джулианы не дает ей обрести покой, и она постепенно остается наедине с собственными страхами.
18+11 апреля в Milo Concert Hall пройдёт концерт группы «Манапарт».
«Манапарт» анонсирует тур по России. В программе — новые города, премьеры песен с предстоящего альбом и любимые хиты.
16+11 апреля в клубе «Nenavist» «пройдёт концерт группы “Сруб”.
Музыканты представят альбом «Ележивика», вокруг которого они создали легенду о здравнице Александре Алекандровиче.
«Где-то в чаще, в глухих, забытых богом краях, стоит одинокий панельный дом-призрак. В былые времена была тут здравница — место, где врачевали не тела, но души, измученные городской суетой. Лекарством же служил редкий отвар из дикой ележивики, ягоды столь же призрачной, сколь и целительной, что произрастает лишь в этих сумрачных, намоленных местах».
16+11 апреля в клубе «Tago Mago» пройдёт концерт «Valya!Valya!».
Концерт в поддержку нового мини-альбома «Самое страшное уже произошло». В новом релизе музыканты прощаются со старым звучанием и ищут новое. Самое страшное уже произошло, теперь осталось только дышать и двигаться дальше.
16+12 апреля в Нижегородском театре кукол покажут спектакль «Пиковая дама».
«Пиковая дама» — пожалуй, самая таинственная и мистическая повесть Александра Сергеевича Пушкина. Почти два столетия она будоражит умы и чувства читателей, художников, зрителей и исследователей. А рождённые автором образы Германна и старой графини, как и комбинация из трёх заветных карт — стали неотъемлемой частью мировой литературы и театрального искусства.
В этом спектакле персонажи «Пиковой дамы» представлены паркетными куклами. Красоту и неповторимую атмосферу сценическому действу придаёт работа художника-постановщика — пятикратного номинанта театральной премии «Золотая маска», двукратного лауреата премии «Грани театра масс» Елены Вершининой.
12+11 апреля в центре культуры «Рекорд» пройдёт предпоказ фильма «День рождения Сидни Люмета».
17-летний Дато мечтает уехать в Санкт-Петербург и стать режиссёром, но бабушка хочет, чтобы он стал бурильщиком. О желании Дато знает только его мать, с которой он поделился тайной во время телефонного разговора. Вскоре она неожиданно возвращается домой после восьми лет в тюрьме.
16+