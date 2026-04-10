Воронежцев приглашают на концерт во Дворец

О событиях города и области — в нашем материале.

Источник: Аргументы и факты

11 апреля.

Театр оперы и балета.

18:00 | Балет «Тысяча и одна ночь» | 16+

Никитинский театр.

18:00 | «Глитч» | 16+

Новый театр.

19:00 | «Вафельное сердце» | 6+

Театр «Кот».

16:00 | «Пока мы здесь» | 12+

19:00 | «Королева красоты» | 16+

Воронежская филармония.

13:00 | «Антагонисты: Брамс и Вагнер» | 6+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

09:00 | Выставка «Детская мода. 125 лет назад» | 0+

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

17:00 | Концерт «Любимая классика во Дворце. Весенние фантазии» | 0+

Воронежский океанариум.

11:30 | Программа «Со скелетом и без» | 0+

12 апреля.

Театр оперы и балета.

18:00 | Опера «Царская невеста» | 16+

Никитинский театр.

18:00 | Фильм Михаила Архипова «Планета» | 12+

Театр «Кот».

13:00 | «Мгновения» | 12+

18:00 | «Пьеса, которую нельзя называть» | 16+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

09:00 | Выставка «Детская мода. 125 лет назад» | 0+

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

МТС Live Холл Воронеж.

19:00 | Концерт Мари Краймбрери | 12+

Воронежский океанариум.

12:00 | Экскурсионный маршрут «Водные/сухопутные» | 0+

О самых интересных событиях рассказываем в карточках в группах «АиФ-Воронеж» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в каналах МАКС и Телеграм.