Воронежцев приглашают на концерт во Дворец

11 апреля.
Театр оперы и балета.
18:00 | Балет «Тысяча и одна ночь» | 16+
Никитинский театр.
18:00 | «Глитч» | 16+
Новый театр.
19:00 | «Вафельное сердце» | 6+
Театр «Кот».
16:00 | «Пока мы здесь» | 12+
19:00 | «Королева красоты» | 16+
Воронежская филармония.
13:00 | «Антагонисты: Брамс и Вагнер» | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
09:00 | Выставка «Детская мода. 125 лет назад» | 0+
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
17:00 | Концерт «Любимая классика во Дворце. Весенние фантазии» | 0+
Воронежский океанариум.
11:30 | Программа «Со скелетом и без» | 0+
12 апреля.
Театр оперы и балета.
18:00 | Опера «Царская невеста» | 16+
Никитинский театр.
18:00 | Фильм Михаила Архипова «Планета» | 12+
Театр «Кот».
13:00 | «Мгновения» | 12+
18:00 | «Пьеса, которую нельзя называть» | 16+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
09:00 | Выставка «Детская мода. 125 лет назад» | 0+
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
МТС Live Холл Воронеж.
19:00 | Концерт Мари Краймбрери | 12+
Воронежский океанариум.
12:00 | Экскурсионный маршрут «Водные/сухопутные» | 0+
