На Байкале появятся ледяные трассы для перевозки туристов

В Иркутской области готовят законопроект, который будет регулировать выезд колесной техники на лед Байкала. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС и слова губернатора региона Игоря Кобзева. Предполагается, что на озере оборудуют специальные трассы, ведущие к популярным туристическим точкам.
Инициатива начала прорабатываться после февральской трагедии. 44-летний водитель автомобиля УАЗ, перевозивший китайских туристов, угодил в расщелину. Машина затонула вместе с пассажирами. Спастись удалось только одному человеку — 31-летнему мужчине. Все остальные — семь туристов, в том числе ребенок, и водитель погибли.
По факту происшествия возбудили два уголовных дела, в том числе по статье о халатности. В настоящее время доказано, что житель Хужира организовывал и координировал нелегальные перевозки туристов по льду озера и получал с этого основной доход.
