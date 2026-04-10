Зоны отдыха у воды приводят в порядок в Ленинском районе в рамках месячника по благоустройству, объявленного главой Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым с 5 апреля по 15 мая.
Глава районной администрации Сергей Лукоянов лично проверил ход работ по благоустройству общественных пространств на Силикатном озере и в Молитовском Затоне.
По словам главы администрации Ленинского района Сергея Лукоянова, обе зоны отдыха были благоустроены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В этом году весна ранняя и месячник мы начали заблаговременно. Зоны отдыха у воды также приведем в порядок, не дожидаясь пляжного сезона. Это излюбленные места для прогулок и занятий спортом у наших жителей, поэтому стремимся как можно быстрее отремонтировать инфраструктуру и очистить все от мусора. Так, в Молитовском Затоне ремонтируем пункт спасателей: делаем крышу, меняем входные двери, красим. На Силикатном озере производим ремонтные работы на лестничных сходах, о чем просили нас местные жители. Также убираем газоны и чистим прибрежную зону», — рассказал он.
Параллельно дорожные бригады продолжают работать на улицах Ленинского района: приводят в порядок прибордюрные полосы, убирают мусор и откачивают воду. Сегодня рабочие трудятся на улицах Новикова-Прибоя, Норильской, Макарова, Заводской, Архитектурной и Комсомольском шоссе.