В апреле мобильная поликлиника посетит три округа Красноярского края

Стал известен маршрут мобильной поликлиники в апреле 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В апреле мобильная поликлиника посетит три округа Красноярского края. Поучить консультации узких специалистов, пройти обследование на месте смогут жители Енисейского, Казачинско-Пировского и Манско-Уярского округов. Случится это с 13 по 24 апреля, сообщили в региональном минздраве.

В составе выездных бригад такие врачи, как кардиолог, невролог, эндокринолог, сосудистый хирург, аллерголог. Также врачи ультразвуковой и функциональной диагностики. Пациентам будут доступны современные методы диагностики, включая УЗИ. В составе мобильной поликлиники передвижные кабинеты флюорографии и маммографии.

Состав специалистов и план работы составляется на основе заявок местных районных и городских больниц. Работает мобильная поликлиника в рамках краевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».