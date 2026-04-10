Жилищная инспекция и администрация проверили три дома на улице Стабильной в Ростове

В Ростове на улице Стабильной прошла проверка трех многоквартирных домов. В выездном совещании участвовали представители министерства ЖКХ, жилищной инспекции, администрации и ресурсоснабжающей организации. Жители пожаловались на отсутствие света во дворе, плохую уборку, мусор и следы подтопления на лестничных клетках, неисправные лифты и перебои с горячей и холодной водой. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Проверка коснулась деятельности местной управляющей компании. По итогам совещания ей рекомендовали в кратчайшие сроки устранить нарушения: наладить освещение и уборку, починить лифты, убрать подтопления, обновить реестр собственников, а также рассказать жителям о мобильных сервисах для работы с ЖКХ.
Жильцам же объяснили, как проводить общие собрания собственников и взаимодействовать с управляющей компанией, в том числе через приложение.
