Жилищная инспекция и администрация проверили три дома на улице Стабильной в Ростове

В Ростове на улице Стабильной прошла проверка трех многоквартирных домов. В выездном совещании участвовали представители министерства ЖКХ, жилищной инспекции, администрации и ресурсоснабжающей организации. Жители пожаловались на отсутствие света во дворе, плохую уборку, мусор и следы подтопления на лестничных клетках, неисправные лифты и перебои с горячей и холодной водой. Об этом говорится на сайте донского правительства.