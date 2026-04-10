Из-за котлована и металлоконструкций: в Прибрежном восстановят берег Преголи после незаконных работ

Нарушения выявили на участке, где изменили русло реки.

Источник: Клопс.ru

В посёлке Прибрежное Калининградской области суд обязал собственника земельного участка восстановить береговую линию реки Преголя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в пятницу, 10 апреля.

Проверка показала, что рядом с рекой были провели работы по обустройству котлована. По его периметру установили стены, укреплённые металлическими конструкциями. В результате вмешательства оказались повреждены береговая полоса и линия водного объекта, а также изменено русло реки.

Прокуратура обратилась в суд с требованием устранить нарушения. Инстанция поддержала иск и обязала владельца участка привести территорию в первоначальное состояние.

Решение пытались обжаловать, однако апелляционный суд оставил его без изменений. Исполнение требований находится на контроле.

Под Калининградом часть береговой полосы Преголи загадочным образом попала в частные руки.