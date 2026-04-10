В Перми с пасхальной программой выступит Московский Синодальный хор

Концерт пройдёт в органном зале 15 апреля и начнётся в 19:00.

Московский Синодальный хор выступит в Перми 15 апреля, сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на организаторов.

Один из старейших профессиональных коллективов России выступит перед пермяками с программой «Пасхальное торжество». Концерт разделён на два отделения. В первой части прозвучат духовные произведения Анатолия Астафьева, Степана Дегтярёва, Николая Данилина, Павла Чеснокова, Модеста Мусоргского и Георгия Свиридова, а также сочинения Михаила Котельникова, протоиерея Николая Ведерникова, Александра Косолапова и Дмитрия Бортнянского.

Во втором отделении — произведения Александра Кастальского, Владимира Мартынова, Антона Вискова и русские народные песни, включая «Вечерний звон» в обработке Александра Свешникова.

