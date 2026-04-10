В Волгограде открыли новый бюст Юрия Гагарина

В Волгоградском колледже управления и новых технологий имени Гагарина установили скульптурное изображение первого космонавта.

Источник: "Российская газета"

Бюст разместили на площадке перед входом в учебное заведение.

Бюст разместили на площадке перед входом в учебное заведение.

Вскоре после исторического полета Юрия Гагарина в исполком депутатов Сталинграда направили просьбу о присвоении образовательной организации имени космонавта. 17 апреля 1961 года это пожелание преподавательского состава и учащихся исполнили.

Это уже второй бюст Гагарина в городе. В 2021 году, к 60-летию первого полета в космос, скульптуру поставили у филиала лицея № 5 на улице Кубанской. Это учебное заведение также носит его имя.

Кроме того, в Волгограде есть Парк Гагарина, дворец культуры его имени. В честь космонавта назвали улицу, на которой расположен планетарий.