В Волгограде открыли новый бюст Юрия Гагарина

В Волгоградском колледже управления и новых технологий имени Гагарина установили скульптурное изображение первого космонавта.
Бюст разместили на площадке перед входом в учебное заведение.
Вскоре после исторического полета Юрия Гагарина в исполком депутатов Сталинграда направили просьбу о присвоении образовательной организации имени космонавта. 17 апреля 1961 года это пожелание преподавательского состава и учащихся исполнили.
Это уже второй бюст Гагарина в городе. В 2021 году, к 60-летию первого полета в космос, скульптуру поставили у филиала лицея № 5 на улице Кубанской. Это учебное заведение также носит его имя.
Кроме того, в Волгограде есть Парк Гагарина, дворец культуры его имени. В честь космонавта назвали улицу, на которой расположен планетарий.