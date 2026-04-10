В Еврейской автономной области обновят Облученскую городскую библиотеку

В учреждении отремонтируют помещения, установят современное оборудование и мебель, а также актуализируют книжный фонд.

Ремонтные работы при поддержке нацпроекта «Семья» начались в здании Облученской городской библиотеки в Еврейской автономной области, сообщили в администрации Облученского городского поселения.

«Путь к созданию принципиально новой библиотеки начался давно, в этом году мы приступили к воплощению задуманного. Благодаря нацпроекту “Семья” мы смогли стать победителями конкурсного отбора и получить необходимое финансирование. Нам хочется, чтобы в обновленном учреждении каждому читателю было комфортно, чтобы к нам хотели возвращаться вновь и вновь», — поделилась директор библиотеки Ирина Гутник.

На выделенные финансовые средства в учреждении актуализируют книжный фонд. Также для библиотеки приобретут новую мебель и интерактивное оборудование. Важным этапом модернизации станет ремонт актового и двух читальных залов, помещений для посетителей. Также в библиотеке создадут все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Уточняется, что специалисты уже завершают демонтажные работы. Они сняли старое напольное покрытие и освободили дверные проемы. В скором времени строители примутся за очистку стен.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.