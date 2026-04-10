Волгоградские пловцы на Кубке Александра Попова: Даниил Андреев — в тройке сильнейших

Соревнования «Кубок Александра Попова» проходят в бассейне «Строитель» — одной из ведущих спортивных площадок Челябинска. На дорожки этого крытого 50‑метрового бассейна выйдут свыше 700 начинающих спортсменов из 57 регионов России. Юные пловцы 14−15 лет, имеющие первый спортивный разряд, борются за попадание на финал XVIII летней Спартакиады учащихся России 2026 года.