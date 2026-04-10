Волгоградские пловцы на Кубке Александра Попова: Даниил Андреев — в тройке сильнейших

Соревнования «Кубок Александра Попова» проходят в бассейне «Строитель» — одной из ведущих спортивных площадок Челябинска. На дорожки этого крытого 50‑метрового бассейна выйдут свыше 700 начинающих спортсменов из 57 регионов России. Юные пловцы 14−15 лет, имеющие первый спортивный разряд, борются за попадание на финал XVIII летней Спартакиады учащихся России 2026 года.
В первый день турнира состоялись заплывы на дистанции 800 м вольным стилем, где волгоградский спортсмен Даниил Андреев продемонстрировал хорошую форму и вошёл в тройку лучших.
Победу в этой дисциплине завоевал Роман Смирнов (Нижегородская область) с результатом 8:33,84. Вторым пришёл Виталий Постриганев (Ставропольский край) — 8:34,06. Бронзовую медаль получил Даниил Андреев (Волгоградская область) — 8:34,59.
Меньше секунды — всего 0,75 с — отделили волгоградца от победы, что говорит о высокой конкуренции и отличной подготовке всех участников.
Турнир продлится до 12 апреля. Впереди — новые дистанции и новые возможности для волгоградских спортсменов заявить о себе.
Александр Веселовский.
Фото: Юлия Боровикова «Вечерний Челябинск».