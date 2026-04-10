150 млн рублей потратят на забор у здания ФСБ в Нижнем Новгороде

Муниципальное учреждение «ГУММиД» объявило открытый конкурс на установку ограждения вдоль дома № 1 по улице Малой Покровской, где располагается региональное управление ФСБ. Об этом сообщается в материалах на портале госзакупок. Начальная цена контракта определена в размере 150,3 млн рублей.
Подрядчику предстоит демонтировать старую конструкцию и установить новое ограждение, состоящее из трех участков, включая территорию у соседнего дома № 3. Поскольку оба здания являются объектами культурного наследия, проект предусматривает использование бетонных круглых и стальных квадратных столбов со стальными решетчатыми секциями.
Финансирование работ будет осуществляться из средств муниципального бюджета. Согласно условиям технического задания, завершить монтаж нового забора исполнитель обязан до 30 ноября 2026 года.
