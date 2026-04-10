150 млн рублей потратят на забор у здания ФСБ в Нижнем Новгороде

Новое ограждение появится на улице Малой Покровской до конца ноября 2026 года в рамках муниципального контракта.

Муниципальное учреждение «ГУММиД» объявило открытый конкурс на установку ограждения вдоль дома № 1 по улице Малой Покровской, где располагается региональное управление ФСБ. Об этом сообщается в материалах на портале госзакупок. Начальная цена контракта определена в размере 150,3 млн рублей.

Подрядчику предстоит демонтировать старую конструкцию и установить новое ограждение, состоящее из трех участков, включая территорию у соседнего дома № 3. Поскольку оба здания являются объектами культурного наследия, проект предусматривает использование бетонных круглых и стальных квадратных столбов со стальными решетчатыми секциями.

Финансирование работ будет осуществляться из средств муниципального бюджета. Согласно условиям технического задания, завершить монтаж нового забора исполнитель обязан до 30 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что расширение кладбища в Нижнем Новгороде обойдётся в 350 млн рублей.

