Ветеран СВО Артём Сазонов проводит цикл встреч с нижегородскими студентами

Цикл патриотических встреч со студентами проходит в НИУ Президентской академии. Беседы проводит ветеран специальной военной операции Артём Сазонов. Он делится личным опытом и рассказывает о патриотическом проекте, который планируется реализовать в вузах Нижегородской области.
Артём Сазонов является участником региональной программы «Герои. Нижегородская область». Проект реализуется с 2025 года НИУ Президентской академии совместно с КУПНО и направлен на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов СВО в систему государственного управления и на предприятия региона.
Наставником ветерана в рамках программы выступает директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева. По её словам, участники проекта работают над созданием единой методологии патриотического воспитания молодёжи. В рамках этого направления на Артёма Сазонова возложена задача по содействию адаптации ветеранов СВО и участников боевых действий, а также их вовлечению в работу с подрастающим поколением. Как подчеркнула Лебедева, боевой опыт и высокая вовлечённость ветерана являются значимым ресурсом для реализации инициативы.
В ходе встреч Артём Сазонов рассказал о своём жизненном пути. До участия в специальной военной операции он занимался бизнесом, затем принял решение отправиться на службу. в ходе спецоперации он выполнял обязанности водителя и оператора беспилотных летательных аппаратов, а завершал службу в должности инструктора. Несмотря на ранение, поставленную боевую задачу он выполнил. За проявленные мужество и храбрость награждён медалью «За храбрость» II степени.
В разговоре со студентами ветеран отметил, что считает патриотизм повседневной ответственностью, которая начинается с простых поступков — помощи пожилым людям, заботы об окружающей среде, участия в жизни общества. Он рассказал, что в ближайшее время вместе с коллегами планирует запуск пилотного проекта с участием наставников — ветеранов СВО. Такую работу в сфере патриотического воспитания планируется организовать в каждом вузе региона.
В свою очередь и студенты поделились своим пониманием патриотизма. Одна из участниц отметила, что воспринимает его прежде всего как любовь к своей малой родине и осознание личной ответственности за судьбу страны.
