Житель Нижегородской области получил срок за работу на спецслужбы Украины

«Приговором Нижегородского областного суда Алексей Иванков признан виновным… По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет, из которых первые 3 года осужденный проведет в тюрьме, оставшееся наказание будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 50 тысяч рублей», — добавляет пресс-служба судов.