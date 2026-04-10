Житель Нижегородской области получил срок за работу на спецслужбы Украины

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр — РИА Новости. Житель города Лысково Нижегородской области Алексей Иванков (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) осужден на 17 лет лишения свободы за работу на спецслужбы Украины, по заданию которых он за вознаграждение в 1,5 тысячи рублей сфотографировал базовые станции сотовой связи и попытался поджечь одну из них, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Судом установлено, что Иванков, будучи сторонником проукраинских взглядов и противником СВО, из идеологических и корыстных побуждений весной 2025 года выполняя задание, полученное в ходе переписки с представителями спецслужб Украины, за денежное вознаграждение совершил фотофиксацию шести базовых станций сотовой связи на территории Лысковского муниципального округа и отправил фотоснимки заказчику в интернет-мессенджере для подтверждения. Полученное вознаграждение за фотоснимки составило 1500 рублей, которые подсудимый потратил на личные нужды.
«Позднее Иванков получил задание за вознаграждение самостоятельно выбрать базовую станцию сотовой связи, приобрести необходимые компоненты для поджога и поджечь ее. Выполняя задание, мужчина сходил на разведку, из предложенных вышек выбрал одну, которую собирался сжечь, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
В отношении Иванкова было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), статье 281 УК РФ (диверсия) и статье 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). В ходе судебного заседания подсудимый вину признал в полном объеме, отказавшись от дачи показаний в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации, полностью подтвердил вмененные ему фактические обстоятельства.
«Приговором Нижегородского областного суда Алексей Иванков признан виновным… По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет, из которых первые 3 года осужденный проведет в тюрьме, оставшееся наказание будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 50 тысяч рублей», — добавляет пресс-служба судов.