Участники СВО и их семьи получили более 500 тысяч услуг в Москве

Собянин: участники СВО и их семьи получили более 500 тысяч услуг в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Участники специальной военной операции и члены их семей получили более 500 тысяч услуг в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Единый центр поддержки: участники СВО и их семьи уже получили больше полумиллиона услуг. Это юридическая помощь, содействие в трудоустройстве, подбор программ обучения, оформление мер поддержки, решение адресных вопросов и многое другое», — написал Собянин в мессенджере Max.

Мэр отметил, что Москва стала первым городом в стране, создавшим комплексную систему, где можно получить всю необходимую помощь для возвращения к мирной жизни после завершения военной службы. Так, помимо закрытия основных потребностей разрабатываются программы, направленные на всестороннюю адаптацию и социализацию ветеранов СВО.

«В этом году программа адаптации ветеранов станет еще шире и удобнее. В Едином центре поддержки появился общий календарь спортивных, творческих и досуговых мероприятий. В нем собраны все возможности центра: регулярные занятия в бильярдной и тренажёрном зале, групповые тренировки в спортзале и многое другое», — добавил он.

Собянин отметил, что также расширится список активностей на партнерских площадках, где участники специальной военной операции смогут заниматься картингом, боулингом, стендовой стрельбой.

«Важными партнерами в поддержке бойцов стали некоммерческие организации. К примеру, они проводят восстановительные тренировки, мастер-классы по кожевенному делу, живописи, творчеству, кулинарии, занятия по песочной терапии», — подчеркнул мэр.

