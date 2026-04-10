Лерчек, у которой обнаружили рак, старается жить, заявил Чекалин

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Артем Чекалин после судебного заседания по делу о выводе денег в ОАЭ заявил, что его бывшая жена Лерчек, у которой обнаружили рак четвёртой стадии, «старается жить жизнь».
«Подруги к ней приезжали, говорят, что старается бодро держаться. Она старается ходить на плавание, гулять с детьми в парке, старается жить жизнь», — сказал Чекалин журналистам.
Валерия Чекалина проходит лечение от рака желудка четвертой стадии в НМИЦ онкологии имени Блохина. В феврале она родила четвёртого ребёнка, на следующий день после выписки из роддома ее госпитализировали в онкологическую реанимацию.
В марте суд выделил дело в отношении Лерчек в отдельное производство и приостановил до выздоровления, ей также отменили домашний арест. Процесс над Чекалиным продолжается в обычном порядке.