В Москве открылась выставка экспонатов наступательной операции советских войск в Восточной Пруссии

В Москве в Музее Победы прошли памятные мероприятия в честь 81-й годовщины штурма Кёнигсберга — открылась выставка экспонатов стратегической наступательной операции советских войск в Восточной Пруссии. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в основе экспозиции — архивные документы, исторические снимки и артефакты штурма города-крепости.
Посетителям представили интерактивный проект — всенародный исторический депозитарий «Лица Победы». Это масштабный цифровой архив, в котором хранятся фотографии, информация и истории миллионов людей, вставших в годы войны на защиту Родины.
В тот же день состоялся кинопоказ документального фильма «Кёнигсберг», созданного на основе исторических кадров хроники фронтовых операторов 3-го Белорусского фронта.
Напомним, в ноябре 2025 года президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона “О днях воинской славы и памятных датах России”.
В этом году новую памятную дату впервые отметили официально на столь высоком уровне.