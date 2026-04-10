Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве открылась выставка экспонатов наступательной операции советских войск в Восточной Пруссии

Памятные мероприятия в честь 81-й годовщины штурма Кёнигсберга провели в Музее Победы.

В Москве в Музее Победы прошли памятные мероприятия в честь 81-й годовщины штурма Кёнигсберга — открылась выставка экспонатов стратегической наступательной операции советских войск в Восточной Пруссии. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в основе экспозиции — архивные документы, исторические снимки и артефакты штурма города-крепости.

Посетителям представили интерактивный проект — всенародный исторический депозитарий «Лица Победы». Это масштабный цифровой архив, в котором хранятся фотографии, информация и истории миллионов людей, вставших в годы войны на защиту Родины.

В тот же день состоялся кинопоказ документального фильма «Кёнигсберг», созданного на основе исторических кадров хроники фронтовых операторов 3-го Белорусского фронта.

Напомним, в ноябре 2025 года президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона “О днях воинской славы и памятных датах России”.

В этом году новую памятную дату впервые отметили официально на столь высоком уровне.