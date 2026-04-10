Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до 14

Взрыв в складском помещении на улице Партизанской во Владикавказе произошел 10 апреля. По данным МЧС, речь идет о двухэтажном складе с пиротехникой в центре города, в здании начался пожар. Ведомство оценило площадь пожара в 750 кв. м, а площадь обрушения — в 800 кв. м.