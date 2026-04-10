Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до 14

Число пострадавших при взрыве на складе с пиротехникой в центре Владикавказа достигло 14. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Двоих пациентов доставили в Республиканскую клиническую больницу (РКБ). Среди пострадавших есть ребенок — его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу (ДРКБ).
Позднее глава республики написал, что из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины 1985 года рождения.
Меняйло добавил, что на месте происшествия развернули оперативный штаб.
Взрыв в складском помещении на улице Партизанской во Владикавказе произошел 10 апреля. По данным МЧС, речь идет о двухэтажном складе с пиротехникой в центре города, в здании начался пожар. Ведомство оценило площадь пожара в 750 кв. м, а площадь обрушения — в 800 кв. м.
Ранее Меняйло сообщил об 11 пострадавших, состояние четверых оценили как крайне тяжелое. По его данным, двоих госпитализировали в Клиническую больницу скорой помощи, еще семь — в РКБ. Пострадавшего ребенка также доставили в ДРКБ.
