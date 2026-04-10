Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до 14

Число пострадавших при взрыве на складе с пиротехникой в центре Владикавказа достигло 14. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Двоих пациентов доставили в Республиканскую клиническую больницу (РКБ). Среди пострадавших есть ребенок — его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу (ДРКБ).

Позднее глава республики написал, что из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины 1985 года рождения.

Меняйло добавил, что на месте происшествия развернули оперативный штаб.

Взрыв в складском помещении на улице Партизанской во Владикавказе произошел 10 апреля. По данным МЧС, речь идет о двухэтажном складе с пиротехникой в центре города, в здании начался пожар. Ведомство оценило площадь пожара в 750 кв. м, а площадь обрушения — в 800 кв. м.

Ранее Меняйло сообщил об 11 пострадавших, состояние четверых оценили как крайне тяжелое. По его данным, двоих госпитализировали в Клиническую больницу скорой помощи, еще семь — в РКБ. Пострадавшего ребенка также доставили в ДРКБ.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

