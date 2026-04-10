Жителей 16 районов Якутии осмотрели сотрудники мобильных бригад

Сотрудники мобильных бригад в Якутии за три месяца 2026 года осмотрели жителей 16 районов, сообщили в республиканской клинической больнице. Обеспечение доступности медицинской помощи отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Всего специалисты провели 24 выезда. Они посетили 89 населенных пунктов Арктической группы и 32 труднодоступных. А всего в первом квартале 2026 года участие в медобследованиях приняли свыше 12 тысяч человек. Особое внимание уделялось детям. В частности, почти 4 тысячи юных жителей республики прошли медосмотры.
«Мобильные бригады ЯРКБ (Якутской республиканской клинической больницы. — Прим. ред.) продолжают играть ключевую роль в системе здравоохранения Якутии, доставляя высококвалифицированную медицинскую помощь туда, где она наиболее необходима. Наша работа позволяет своевременно диагностировать заболевания, проводить профилактические осмотры и повышать уровень медицинской грамотности в самых отдаленных районах республики», — отметила заведующая Республиканским центром мобильных бригад Изабелла Тихонова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.