Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми представители 15 городов России обсудят развитие муниципалитетов

Источник: Комсомольская правда

10 апреля в Перми проходит заседание Координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований России. Площадкой встречи стала Пермская городская Дума. В город прибыли делегации из 15 муниципалитетов, чтобы обменяться опытом работы и обсудить изменения в законодательстве. об этом пишет «Business Class».

Основное внимание на встрече уделено реализации федерального закона № 33-ФЗ, который регулирует систему местного самоуправления. Также участники обсуждают развитие городской среды и знакомятся с опытом Перми по обновлению общественного транспорта.

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что работа Координационного совета помогает согласовывать подходы по важным вопросам и выносить их на уровень регионов и федерации.

Отдельным пунктом программы стало развитие сотрудничества между городами. В ходе заседания Пермская городская Дума подпишет соглашение с представительным органом Тюмени. Ожидается, что это усилит взаимодействие в сфере законодательства, а также поспособствует развитию промышленных и культурных связей.

Для участников также подготовлена экскурсионная программа по Перми, которая завершится посещением Пермской государственной художественной галереи.