В Перми представители 15 городов России обсудят развитие муниципалитетов

10 апреля в Перми проходит заседание Координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований России. Площадкой встречи стала Пермская городская Дума. В город прибыли делегации из 15 муниципалитетов, чтобы обменяться опытом работы и обсудить изменения в законодательстве. об этом пишет «Business Class».
Основное внимание на встрече уделено реализации федерального закона № 33-ФЗ, который регулирует систему местного самоуправления. Также участники обсуждают развитие городской среды и знакомятся с опытом Перми по обновлению общественного транспорта.
Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что работа Координационного совета помогает согласовывать подходы по важным вопросам и выносить их на уровень регионов и федерации.
Отдельным пунктом программы стало развитие сотрудничества между городами. В ходе заседания Пермская городская Дума подпишет соглашение с представительным органом Тюмени. Ожидается, что это усилит взаимодействие в сфере законодательства, а также поспособствует развитию промышленных и культурных связей.
Для участников также подготовлена экскурсионная программа по Перми, которая завершится посещением Пермской государственной художественной галереи.