В Зеленоградске котельная на Пограничной работала с нарушениями — жителям сделали перерасчёт за тепло

Прокуратура Зеленоградского района провела Калининградской области проверку после аварий на сетях теплоснабжения. Выяснилось, что котельная на улице Пограничной эксплуатировалась с нарушениями: отсутствовало антикоррозийное покрытие, не проводились гидравлические испытания и другие обязательные проверки. Из-за этого у жителей случались перебои с отоплением.
По представлению прокуратуры гражданам сделали перерасчёт платы за теплоснабжение. Устранение нарушений поставлено на контроль.
Кроме того, по постановлению надзорного ведомства ООО «Теплоснабжение», ООО «Санаторий Зеленоградск» и их должностные лица привлечены к административной ответственности.