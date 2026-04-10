В Зеленоградске котельная на Пограничной работала с нарушениями — жителям сделали перерасчёт за тепло

Источник: Янтарный край

Прокуратура Зеленоградского района провела Калининградской области проверку после аварий на сетях теплоснабжения. Выяснилось, что котельная на улице Пограничной эксплуатировалась с нарушениями: отсутствовало антикоррозийное покрытие, не проводились гидравлические испытания и другие обязательные проверки. Из-за этого у жителей случались перебои с отоплением.

По представлению прокуратуры гражданам сделали перерасчёт платы за теплоснабжение. Устранение нарушений поставлено на контроль.

Кроме того, по постановлению надзорного ведомства ООО «Теплоснабжение», ООО «Санаторий Зеленоградск» и их должностные лица привлечены к административной ответственности.