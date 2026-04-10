Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермское УФАС наложило штрафы на 500 тысяч рублей за нарушения в рекламе

За первый квартал 2026 года поступило 95 жалоб на недобросовестную конкуренцию.

Источник: Комсомольская правда

В Пермскую антимонопольную службу за первый квартал 2026 года поступило 95 обращений с жалобами на недобросовестную конкуренцию и нарушения в сфере рекламы. Общая сумма штрафов составила 500 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Пермского УФАС.

По 10 обращениям возбуждены дела о нарушении Закона о рекламе, еще 46 случаев находятся на проверке. В остальных ситуациях признаки нарушений не подтвердились. Антимонопольным органом выдано пять предписаний с требованием устранить выявленные нарушения законодательства о рекламе.

Также специалисты вынесли восемь постановлений о применении административных мер: семь из них предусматривают предупреждение, одно — наложение штрафа. Всего за нарушение законодательства о рекламе было назначено 500 тысяч рублей штрафов.