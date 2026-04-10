Пермское УФАС наложило штрафы на 500 тысяч рублей за нарушения в рекламе

В Пермскую антимонопольную службу за первый квартал 2026 года поступило 95 обращений с жалобами на недобросовестную конкуренцию и нарушения в сфере рекламы. Общая сумма штрафов составила 500 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Пермского УФАС.
По 10 обращениям возбуждены дела о нарушении Закона о рекламе, еще 46 случаев находятся на проверке. В остальных ситуациях признаки нарушений не подтвердились. Антимонопольным органом выдано пять предписаний с требованием устранить выявленные нарушения законодательства о рекламе.
Также специалисты вынесли восемь постановлений о применении административных мер: семь из них предусматривают предупреждение, одно — наложение штрафа. Всего за нарушение законодательства о рекламе было назначено 500 тысяч рублей штрафов.