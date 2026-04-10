С 20 по 23 апреля изменится расписание электрички Тольятти — Новокуйбышевск

Расписание электрички Тольятти — Новокуйбышевск изменится на четыре дня, с 20 по 23 апреля. Это связано с проведением ремонтных работ, предупредили в Самарской пригородной пассажирской компании.
Изменения коснутся электрички, которая обычно выезжает из Тольятти в 17.08, а в Новокуйбышевск приезжает в 19.30. Время отправления не изменится, но электричка будет ехать дольше из-за ремонта.
С 20 по 23 апреля электричка будет делать 15-минутную остановку на железнодорожном вокзале Самары. На конечную станцию в Новокуйбышевск она будет приезжать в 19.38.