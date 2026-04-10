Есть сладкое и не толстеть: 5 работающих правил назвала доктор Парецкая

Пять советов волгоградцам, которые не могут отказать себе в сладком, дала доктор Елена Парецкая. Медик обобщила рекомендации диетологов и составила пять работающих правил.
Правило первое — покупать порционные сладости. Не 100-граммовую плитку шоколада, а его 25-граммовый вариант. Не целый торт, а маленькое пирожное, которое нужно съедать медленно, смакуя каждый кусочек.
Правило второе — запивать сладкое зеленым чаем. Он помогает уменьшать жировые отложения и помогает пищеварению.
Правило третье — стараться заменять сладкое фруктами. Они снижают тягу к покупным десертам, дарят организму клетчатку и витамины. Но не стоит есть их непосредственно перед сном, как и любые другие продукты.
Четвертое правило — не отказываться от сладкого вовсе, иначе срыв неминуем. Перестав быть запретным плодом, десерты не будут так соблазнительны.
Наконец, пятое правило — не есть сладкого натощак.
«Так вы избежите резких скачков глюкозы, которые провоцируют голод и переедание», — советует медик.
