Есть сладкое и не толстеть: 5 работающих правил назвала доктор Парецкая

Главное — не отказываться от сладкого вовсе, иначе срыв неминуем. Перестав быть запретным плодом, десерты не будут так соблазнительны.

Пять советов волгоградцам, которые не могут отказать себе в сладком, дала доктор Елена Парецкая. Медик обобщила рекомендации диетологов и составила пять работающих правил.

Правило первое — покупать порционные сладости. Не 100-граммовую плитку шоколада, а его 25-граммовый вариант. Не целый торт, а маленькое пирожное, которое нужно съедать медленно, смакуя каждый кусочек.

Правило второе — запивать сладкое зеленым чаем. Он помогает уменьшать жировые отложения и помогает пищеварению.

Правило третье — стараться заменять сладкое фруктами. Они снижают тягу к покупным десертам, дарят организму клетчатку и витамины. Но не стоит есть их непосредственно перед сном, как и любые другие продукты.

Четвертое правило — не отказываться от сладкого вовсе, иначе срыв неминуем. Перестав быть запретным плодом, десерты не будут так соблазнительны.

Наконец, пятое правило — не есть сладкого натощак.

«Так вы избежите резких скачков глюкозы, которые провоцируют голод и переедание», — советует медик.

Ранее врач Александр Умнов рассказал, когда кефир вреден для здоровья.