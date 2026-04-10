Школьники Томской области приняли участие в проекте «Каникулы в колледже»

Свыше 3 тысяч ребят посетили ссузы, где для них провели профессиональные пробы, мастер-классы и экскурсии.

Источник: Национальные проекты России

Свыше трех тысяч школьников в Томской области стали участниками профориентационного проекта «Каникулы в колледже», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».

В течение недели ребята посещали колледжи и техникумы, где для них проводили профессиональные пробы, мастер-классы и экскурсии. Школьники получили возможность попробовать себя в востребованных направлениях — медицине, кулинарии, автомеханике, электромонтаже, веб-разработке, управлении беспилотными летательными аппаратами и судовождении.

«Для школьников, планирующих поступать в техникум или колледж, это отличная возможность сделать правильный, осознанный выбор. А для профтеха и наших промышленных партнеров — увидеть талантливых учеников и будущих молодых специалистов, которым предстоит с интересом постигать профессию, пробовать себя в конкурсах профмастерства и, конечно, стать частью успешных трудовых коллективов», — сказал губернатор Томской области Владимир Мазур.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.