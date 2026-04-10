Экс-альпинист Раилко рассказал, могли ли Усольцевы выжить в лесном зимовье

Бывший спасатель и альпинист Юрий Раилко поделился с корреспондентом krsk.aif.ru размышлениями о том, могли ли пропавшие 28 сентября 2025 в Кутурчинском Белогорье Усольцевы выжить в одной из охотничьих избушек в лесу.
По словам мужчины, в непогоду Сергею и Ирине было бы почти нереально дойти до с маленьким ребёнком и собакой до ближайшего от места исчезновения зимовья — ведь им пришлось бы преодолеть около десяти километров. Одеты люди были легко, а погода в тайге во время их похода резко изменилась в худшую сторону.
Кроме того, Юрий Раилко считает, что все лесные избы уже наверняка проверили. Возможно, заблудившаяся семья могла случайно наткнуться на спрятанную землянку золотарей, но вероятность такого варианта критически мала.
Ранее президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров предположил, что Усольцевы теоретически могли дойти до одной из охотничьих сторожек в горно-таёжной местности и провести зиму там.
Напомним, поиски пропавшей семьи будут возобновлены, когда в Кутурчинском Белогорье сойдёт снег. По оценкам экспертов, произойти это может ориентировочно в конце апреля — в мае.