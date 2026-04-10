В Самаре больше всего о покорении орбиты мечтают IT специалисты и молодежь

В Самаре 36% экономически активных жителей мечтают о полете в космос. 49% к такой идее равнодушны. Опрос прошел с 16 марта по 7 апреля 2026 года, сообщает сервис SuperJob.
«Мужчины мечтают о космосе вдвое чаще женщин, а молодежь активнее старших поколений. Также прослеживается связь с уровнем дохода и образования», — говорится в сообщении.
Мужчины чаще мечтают о космосе, чем женщины: 46% против 26%. Молодежь до 35 лет проявляет больший интерес к космическим приключениям (40%), чем старшее поколение (31%). Обладатели высшего образования мечтают о космосе в 40% случаев, в то время как среди тех, кто окончил колледжи, этот показатель составляет 32%.
Интерес к полетам в космос также растет с увеличением дохода: среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, таких 30%, а среди людей с доходом от 150 тысяч — уже 43%. Среди профессиональных групп больше всего желающих отправиться в космос среди системных администраторов (52%), программистов (46%) и инженерно-технических работников (44%). Наименьший интерес к полету проявляют медицинские сестры (15%) и секретари (19%).