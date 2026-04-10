Колокольцев наградил участкового из Волгоградской области за спасение людей

Министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев наградил за спасение людей старшего участкового отдела МВД по Палласовскому району Волгоградской области Эльдара Искаринова. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
В декабре прошедшего года во время бурана в степи заблудились двое жителей поселка Ромашки, которые загоняли скот. 16-летнему подростку удалось сообщить сельчанам, что он и его родственник находятся в лесополосе и не могут самостоятельно выбраться оттуда. В дежурную часть отдела полиции обратился за помощью глава сельской администрации.
Майор Искаринов вместе с сотрудниками местного подразделения МЧС на специальном транспорте выехал на поиск людей. Бушевала метель, ничего не было видно. Поисковики могли заблудиться, поэтому полицейский принял решение идти пешком, указывая дорогу водителю. В условиях сильного мороза, ветра и снега он прошел семь километров.
Через несколько часов пропавших нашли и доставили домой. Если бы не полицейский, они могли не выжить. Решением главы МВД России Эльдар Искаринов награжден медалью «За смелость во имя спасения».