Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Муроме начали вакцинацию от гепатита А из-за вспышки кишечной инфекции

В округе Муром Владимирской области начали вакцинацию жителей против гепатита А на фоне вспышки острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба территориального Роспотребнадзора.

Источник: РБК

По последним данным, зарегистрировано всего 375 случаев заболевания, среди обратившихся — 188 детей и 187 взрослых, отмечает губернатор региона Александр Авдеев. Госпитализированы 32 ребенка и 38 взрослых в состоянии средней степени тяжести.

Как указывают в Роспотребнадзоре, существует вероятность того, что инфекция распространилась водным путем. Ведомство настоятельно рекомендует привиться жителям округа начиная с трехлетнего возраста.

«Рекомендуется прививаться непосредственно во время осложнения эпидемиологической ситуации, так как инкубационный период вируса гепатита А может доходить до 6−7 недель, а на формирование иммунитета после прививки нужно всего 3−4 недели», — поясняют в ведомстве.

Сами прививки бесплатные, работают выездные прививочные бригады.

Губернатор региона также поручил увеличить поставки бутилированной воды в округ Муром и соседние территории. Вспышка кишечной инфекции зафиксирована также в Нижегородской области.

