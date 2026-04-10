В Муроме начали вакцинацию от гепатита А из-за вспышки кишечной инфекции

В округе Муром Владимирской области начали вакцинацию жителей против гепатита А на фоне вспышки острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба территориального Роспотребнадзора.
По последним данным, зарегистрировано всего 375 случаев заболевания, среди обратившихся — 188 детей и 187 взрослых, отмечает губернатор региона Александр Авдеев. Госпитализированы 32 ребенка и 38 взрослых в состоянии средней степени тяжести.
Как указывают в Роспотребнадзоре, существует вероятность того, что инфекция распространилась водным путем. Ведомство настоятельно рекомендует привиться жителям округа начиная с трехлетнего возраста.
«Рекомендуется прививаться непосредственно во время осложнения эпидемиологической ситуации, так как инкубационный период вируса гепатита А может доходить до 6−7 недель, а на формирование иммунитета после прививки нужно всего 3−4 недели», — поясняют в ведомстве.
Сами прививки бесплатные, работают выездные прививочные бригады.
Губернатор региона также поручил увеличить поставки бутилированной воды в округ Муром и соседние территории. Вспышка кишечной инфекции зафиксирована также в Нижегородской области.
