В Минтрансе рассказали о том, как беспилотники смогут раздавать интернет

Минтранс: беспилотники могут стать точками доступа к интернету.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Беспилотники могут стать не только носителями грузов, но и летающими сотовыми вышками или точками доступа к широкополосному интернету, рассказал заместитель министра транспорта России Борис Ташимов.

«Дрон или стратосферный аппарат, несущий на борту телекоммуникационный ретранслятор, фактически становится летающей вышкой сотовой связи или точкой доступа к широкополосному интернету», — сказал Ташимов, его слова приводятся в пресс-релизе Минтранса.

Таким образом, беспилотники могут стать не только носителями груза, но и потенциальными узлами инфраструктуры связи. При этом для развёртывания такой системы не требуется ни прокладки кабеля, ни строительства наземных опор, ни согласования с десятками землепользователей, отметил заместитель министра.

«Это решает проблему, которая по своей социальной остроте ничуть не уступает проблеме физической доставки товаров», — добавил Ташимов.

В марте Центр беспилотных систем и технологий сообщал, что прототип стратосферного беспилотника, способного ретранслировать интернет 4G или 5G, испытают весной 2026 года.