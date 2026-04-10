Сезон охоты на боровую дичь открывается на юге Нижегородской области с 11 апреля

В южной части Нижегородской области с 11 апреля стартует сезон любительской и спортивной охоты на боровую дичь. Жителям северной зоны придется подождать до 18 апреля, тогда можно будет добывать глухарей, тетеревов и вальдшнепов. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.
В ведомстве напомнили, что охотиться разрешено только при наличии полного комплекта документов: действующего охотничьего билета, разрешения на оружие и на добычу охотничьих ресурсов. Для охоты в закрепленных угодьях дополнительно потребуется путевка.
Весной действуют строгие ограничения по способам охоты. Например, вальдшнепа можно добывать только на вечерней тяге, тетерева — исключительно на току из укрытия. Глухарь — это единственная птица, на которую весной разрешена охота на току с подхода. Эти правила нужны, чтобы птицы могли спокойно размножаться, а ресурсы использовались разумно.
Сроки охоты в каждой зоне составляют десять дней. В южной зоне сезон на боровую дичь продлится с 11 по 20 апреля, в северной — с 18 по 27 апреля. Охотиться на водоплавающую дичь (гусей и селезней уток) можно будет позже: в южной зоне с 18 по 27 апреля, в северной — с 25 апреля по 4 мая.
За охоту без разрешительных документов грозит административная или уголовная ответственность по статье 258 УК РФ, а также возмещение ущерба за незаконно добытых животных. О нарушениях можно сообщить в круглосуточную экологическую диспетчерскую по телефонам: 8 (831) 433−22−11, 8 (800) 200−99−25 или в территориальные отделы Минлесхоза.