Суд взыскал ₽60 млн с покупателя квартиры Блиновской

Арбитражный суд Москвы взыскал 60 млн руб. с покупателя квартиры блогера Елены Блиновской.

Источник: РБК

Арбитражный суд Москвы взыскал 60 млн руб. с покупателя квартиры блогера Елены Блиновской. Средства пойдут в конкурсную массу блогера, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

В августе 2024 года родители Блиновской продали квартиру в ЖК «Донской Олимп» площадью 176 кв. м Геннадию Пустовалову за 90 млн руб. Финансовый директор блогера Мария Ознобихина оспорила договор, попросила вернуть квартиру в конкурсную массу блогера и восстановить право требования покупателя к Блиновской в размере 90 млн руб.

Суд признал договор купли-продажи недействительным и взыскал с Пустовалова в конкурсную массу 60 млн руб. Мотивы такого решения будут известны после публикации полного текста определения суда, пишет агентство.

Накануне Арбитражный суд Москвы отклонил иск о взыскании около 47 млн руб. с личной помощницы Блиновской Полины Видовской.

После предъявленных обвинений в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте платежных средств Блиновскую в ноябре 2024 года признали банкротом и запустили процедуру реализации ее имущества.

В марте того же года блогера приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб., но в октябре срок сократили до четырех с половиной лет, а штраф — до 950 тыс. руб.

Ее признали виновной в отмывании денежных средств и иного имущества, а также в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. По иску прокуратуры суд взыскал с Блиновской 587 млн руб. в пользу государства.

Елена Блиновская: биография, карьера и арест «феи желаний»
«Королева марафонов» и «спикер желаний» — так называют Елену Блиновскую, создательницу тренингов о том, как правильно мечтать. Рассказываем о детстве блогера, как она пришла к успеху и за что ее арестовали.
Читать дальше