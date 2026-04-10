Суд взыскал ₽60 млн с покупателя квартиры Блиновской

Арбитражный суд Москвы взыскал 60 млн руб. с покупателя квартиры блогера Елены Блиновской. Средства пойдут в конкурсную массу блогера, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
В августе 2024 года родители Блиновской продали квартиру в ЖК «Донской Олимп» площадью 176 кв. м Геннадию Пустовалову за 90 млн руб. Финансовый директор блогера Мария Ознобихина оспорила договор, попросила вернуть квартиру в конкурсную массу блогера и восстановить право требования покупателя к Блиновской в размере 90 млн руб.
Суд признал договор купли-продажи недействительным и взыскал с Пустовалова в конкурсную массу 60 млн руб. Мотивы такого решения будут известны после публикации полного текста определения суда, пишет агентство.
Накануне Арбитражный суд Москвы отклонил иск о взыскании около 47 млн руб. с личной помощницы Блиновской Полины Видовской.
После предъявленных обвинений в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте платежных средств Блиновскую в ноябре 2024 года признали банкротом и запустили процедуру реализации ее имущества.
В марте того же года блогера приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб., но в октябре срок сократили до четырех с половиной лет, а штраф — до 950 тыс. руб.
Ее признали виновной в отмывании денежных средств и иного имущества, а также в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. По иску прокуратуры суд взыскал с Блиновской 587 млн руб. в пользу государства.
