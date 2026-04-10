Смотрим, как в Хабаровске древние книги превращают в цифру

Вы знали, что в Дальневосточной государственной научной библиотеке хранятся книги XV-XIX веков? Самые ценные — инкунабулы: издания до 1501 года. Например, «Тускуланские беседы» Цицерона (1482 год) и «Комментарии» Цезаря (1499 год). Такие книги почти не выдают на руки — слишком ценные. Раньше их могли смотреть только исследователи со специальным разрешением. Теперь раритеты оцифровывают.
Процесс прост: книгу кладут в специальную «колыбель» планетарного сканера. Сверху прижимают стеклом, чтобы расправить страницы. Два фотоаппарата снимают разворот. Оператор вручную переворачивает каждую страницу. Время сканирования зависит от объёма: 100−200 страниц — примерно один день, больше 1000 страниц — до трёх дней. Разрешение для редких книг — не ниже 400 dpi.
Перед оцифровкой книгу оценивают по трём критериям: редкость, сохранность и востребованность у читателей. Если переплёт или страницы слишком хрупкие, книгу сначала отправляют на реставрацию. Совсем ветхие экземпляры не сканируют — боятся разрушить. За год библиотека оцифровывает около 500 изданий. Из них пятая часть — книжные памятники.
После сканирования получаются файлы в формате JPEG. Их не ретушируют — оставляют все пятна, помарки, следы времени. Затем изображения собирают в PDF. Готовые файлы загружают в Национальную электронную библиотеку (НЭБ), на сайт ДВГНБ и на платформу «Артефакт». Доступ ко всем материалам бесплатный.
Сначала оператор сканирует, потом проверяет целостность страниц (нет ли пропусков), потом уже другие специалисты обрезают края изображений по техническим требованиям. По словам сотрудников, технологический брак случается редко. Если книга повреждена изначально (вырвана страница), это фиксируют. Главная цель — сделать раритеты доступными для всех.