Смотрим, как в Хабаровске древние книги превращают в цифру

Вы знали, что в Дальневосточной государственной научной библиотеке хранятся книги XV-XIX веков? Самые ценные — инкунабулы: издания до 1501 года. Например, «Тускуланские беседы» Цицерона (1482 год) и «Комментарии» Цезаря (1499 год). Такие книги почти не выдают на руки — слишком ценные. Раньше их могли смотреть только исследователи со специальным разрешением. Теперь раритеты оцифровывают.