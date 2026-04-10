Изменение схемы движения на обходе Красноярска перенесли на 13 апреля

Изменение схемы движения на обходе Красноярска перенесли на понедельник, 13 апреля. В КрУДор напомнили, что ограничения связаны с реконструкцией трассы: на участке приступили к устройству подземного пешеходного перехода и водопропускной трубы.
В районе путепровода движение транспорта организуют по объездной дороге — вместо четырех полос будут две.
Альтернативный маршрут: проезд по улицам Авиаторов, 2-я Брянская и Калинина. Также в качестве возможного варианта: трасса Красноярск — Элита и Еловое — станция Минино, в сторону международного аэропорта Красноярск.
Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута. Ограничение будет действовать ориентировочно три месяца.
