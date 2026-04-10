Пустующий ресторан «Аристократ» у Мамаева кургана переделают в центр развития туризма в Волгограде

В подвале хотят разместить многофункциональный мультимедийный зал, на цокольном этаже будут кабинеты, кухня и раздевалка для сотрудников. На первом этаже туристического центра у главной высоты России разместят гардероб для гостей, зону встречи с сувенирами и кафе с детским уголком. На втором этаже будет многофункциональный зал-трансформер. Центр сможет принимать сто туристов в день.