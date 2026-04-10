Пустующий ресторан «Аристократ» у Мамаева кургана переделают в центр развития туризма в Волгограде

Пустующий много лет бывший ресторан «Аристократ» у подножия Мамаева кургана в Волгограде переделают в центр развития туризма. Об этом власти региона говорили давно, а теперь ищут подрядчика на выполнение проектных работ по капитальному ремонту здания на проспекте Ленина, 61. Заплатить за проект готовы 5,4 миллиона рублей.
Согласно документам на портале госзакупок, здание кафе по первому этажу занимает площадь в 206 кв. метров, по второму — 114, плюс есть цокольный этаж и небольшой подвал. Средства на ремонт выделят власти города и региона из бюджета. Подрядчик должен к ноябрю 2026 года сделать и утвердить проект перепланировки помещений для туристического центра. Срок строительства запланировали на 2026−2027 годы.
Кафе пустует много лет Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА.
В подвале хотят разместить многофункциональный мультимедийный зал, на цокольном этаже будут кабинеты, кухня и раздевалка для сотрудников. На первом этаже туристического центра у главной высоты России разместят гардероб для гостей, зону встречи с сувенирами и кафе с детским уголком. На втором этаже будет многофункциональный зал-трансформер. Центр сможет принимать сто туристов в день.
Центр будет справа от главной лестницы, ведущей к вершине Мамаева кургана и Родине-матери. А слева в этом году построят музей СВО и откроют мемориал героям спецоперации.
Где в Волгограде отключат горячую воду в апреле 2026: адреса.
Сбросы воды на Волжской ГЭС весной 2026 года: когда будет минимум и максимум половодья в Волгограде — новый график.
Фестиваль русской кухни 2026 пройдет в Волгограде и области в Пасхальную неделю.