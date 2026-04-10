На складе во Владикавказе после взрыва нашли тела двух человек

Тела двух погибших человек на складе во Владикавказе достали из-под завалов, сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло. Ранее МЧС по региону заявило об одном погибшем.
При взрыве на складе пострадали 14 человек. Среди пострадавших есть двое детей — их госпитализировали в республиканскую детскую больницу. Одному из пострадавших детей один год.
В качестве версии взрыва рассматривается нарушение правил обращения с открытым огнем, передают «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
МЧС по Северной Осетии также сообщило, что на месте взрыва работают 63 специалиста и 18 единиц техники. На месте происшествия развернут оперативный штаб.
