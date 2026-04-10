«Воронежэнерго» обеспечило электроснабжение церкви Параскевы Пятницы

Церковь была построена в 1901 году на средства помещика Федора Черткова на его земельном участке. Здание сильно пострадало во время революции и Великой Отечественной войны, подвергаясь частым обстрелам. Уже после Великой Отечественной войны разрушение продолжалось, церковь лишилась куполов, но 20 лет назад началось ее возрождение. Все эти годы идет реставрация: вернули кровлю, установили купола, достроили стены, колокольню, ведутся отделочные работы.