«Воронежэнерго» обеспечило электроснабжение церкви Параскевы Пятницы

В результате проведенных работ присоединенная максимальная мощность церкви увеличилась на 40 кВт.

Источник: АиФ Воронеж

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Воронежэнерго» завершили работы по технологическому присоединению объекта культурного наследия, имеющего важное значение для жителей Рамонского района.

Энергетики подключили к сетям церковь Параскевы Пятницы в селе Хвощеватка. Для этого специалисты заменили комплектную трансформаторную подстанцию на новую мощностью 250 кВА и переподключили к ней питающие линии электропередачи. В результате проведенных работ присоединенная максимальная мощность церкви увеличилась на 40 кВт.

Церковь была построена в 1901 году на средства помещика Федора Черткова на его земельном участке. Здание сильно пострадало во время революции и Великой Отечественной войны, подвергаясь частым обстрелам. Уже после Великой Отечественной войны разрушение продолжалось, церковь лишилась куполов, но 20 лет назад началось ее возрождение. Все эти годы идет реставрация: вернули кровлю, установили купола, достроили стены, колокольню, ведутся отделочные работы.