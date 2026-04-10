Больше 90% нижегородцев в ходе опроса выступили за запрет продажи вейпов

Социальные участковые опросили более 22 тысяч жителей Нижегородской области на тему вейпов. 90% респондентов поддержали введение запрета на продажу устройств и жидкостей для парения. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, инициативу о запрете продажи вейпов выдвинул губернатор области Глеб Никитин во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Идея главы региона нашла поддержку у главы государства. Федеральные власти уже прорабатывают вопрос о введении полного запрета на производство, ввоз и реализацию вейпов.
По словам социологов, результаты опроса отражают не только отношение нижегородцев к конкретной инициативе, но и общественный запрос на формирование здоровой среды.
«Люди видят риски и готовы поддерживать меры, направленные на их снижение. При этом важно понимать, что одних запретов недостаточно — необходима комплексная работа, включающая развитие здоровых альтернатив и формирование культуры ответственного поведения», — отметил декан факультета социальных наук ННГУ Роман Голубин.
Нижегородцы особенно обеспокоены распространенностью вейпов среди молодежи. Поэтому запрет на продажу рассматривается и как часть политики, направленной на сохранение здоровья подростков.
Вместе с тем 63% респондентов также отметили, что распространенность вредных привычек среди граждан — серьезная социальная проблема. При этом, по мнению нижегородцев, за последние пять лет ситуация постепенно улучшается: 35% респондентов отметили снижение употребления алкоголя в своём окружении, 32% — сокращение табакокурения.
Эта тенденция связана, в том числе, с мерами региональной политики, которые ограничивают продажу табака и алкоголя и повышают приверженность к ЗОЖ.