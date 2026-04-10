Авиасообщение между областными городами хотят восстановить в Беларуси

Новый вице-премьер Терехов предлагает развивать региональные авиарейсы и водный транспорт.

Источник: Комсомольская правда

Вступивший в должность вице-премьера Беларуси по вопросам строительства, транспорта и ЖКХ Александр Терехов предложил обратить внимание на подзабытые темы — внутрирегиональные авиарейсы и водный транспорт. Фрагмент видео интервью опубликовала пресс-служба правительства.

Вице-премьер отметил, что эти виды транспорта пользовались популярностью во времена СССР и стоит попробовать активно использовать их и сейчас.

«Внутрирегиональные авиарейсы, которые, наверное, были бы интересны», — заметил Александр Терехов.

Еще одним приоритетом в транспортной сфере Александр Терехов назвал строительство и ремонт дорог.

Кстати, Минское ЖКХ сообщило о новой строке в жировке с 1 июля 2026.

А еще архитектор назвал деревни под Минском, где до 2050 года появятся районы города.

Кроме того, в Беларуси количество мест в санаториях увеличится на треть.