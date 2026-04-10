Власти Калининграда ищут подрядчиков на проекты капремонта трамвайных линий

В августе 2025 года глава горадминистрации Елена Дятлова сообщила, что власти готовят план по масштабному ремонту трамвайных путей после того, как председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в Калининграде необходимо обновить трамвайную сеть. Тогда же сотрудники мэрии города составляли перечень трамвайных путей, которые нужно ремонтировать в первую очередь. Дятлова отметила, что прежде, чем перейти к расширению трамвайной сети, город должен привести в порядок существующую инфраструктуру. «Существующая инфраструктура находится в депрессивном состоянии. Мы не можем сегодня по существующей трамвайной инфраструктуре ехать с заявленной скоростью завода-производителя», — добавила она.