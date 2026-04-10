Власти Калининграда ищут подрядчиков на проекты капремонта трамвайных линий

Общая начальная стоимость контрактов превышает 100 млн рублей.

Администрация Калининграда объявила серию закупок на разработку проектной документации для капитального ремонта трамвайных путей и контактной сети на участках города. Общая начальная стоимость контрактов превышает 100 млн рублей, следует из данных на сайте ГИС «Торги».

Проектирование планируется для следующих участков:

ул. Шевченко (от узла по проспекту Ленинскому — ул. Шевченко до ул. Фрунзе) — 11 млн руб.;

ул. Дзержинского (от ул. Октябрьская, включая трамвайный узел, до ул. Аллея смелых) — 13 млн руб.;

пр-т Мира (от площади Победы, включая трамвайный узел, до ул. Е. Ковальчук, включая разворотное кольцо) — 43 млн руб.;

ул. Аллея смелых (от ул. Дзержинского до разворотного кольца включительно) — 23 млн руб.;

ул. Черняховского (включая трамвайный узел на пересечении с проспектом Ленинским) — 33 млн руб.;

пр-т Ленинский (от ул. Черняховского до ул. Шевченко, включая трамвайный узел по проспекту Ленинскому — ул. Шевченко) — 21 млн руб.;

пр-т Московский (от съезда с Второго эстакадного моста до Моста Деревянный) — 9 млн руб.;

ул. Фрунзе (от ул. Шевченко до ул. 9 апреля, включая трамвайную сеть) — около 5,3 млн руб.;

пл. Победы (от проспекта Мира до проспекта Ленинский) — около 5,3 млн руб.

Срок выполнения работ по большинству контрактов составляет до 270 календарных дней с момента заключения. Итоги аукционов планируется подвести 27−29 апреля.

Технические задания по объектам в целом унифицированы и предусматривают комплексную модернизацию трамвайной инфраструктуры. В частности, проектировщикам необходимо предусмотреть капитальный ремонт путей с расчетной скоростью движения трамваев до 40 км/ч; заложить автоматизацию стрелочных переводов; спроектировать приподнятые посадочные платформы для пассажиров; предусмотреть ограждения и организацию безопасного движения; использовать гранитный бортовой камень с возвышением не менее 20 см; проработать переустройство инженерных коммуникаций; подготовить решения по организации дорожного движения; включить мероприятия по благоустройству и озеленению территорий.

Финансирование проектных работ осуществляется за счет средств городского бюджета. Заказчиком выступает МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Строительно-монтажные работы объектов запланированы на 2028−2030 годы.

В августе 2025 года глава горадминистрации Елена Дятлова сообщила, что власти готовят план по масштабному ремонту трамвайных путей после того, как председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в Калининграде необходимо обновить трамвайную сеть. Тогда же сотрудники мэрии города составляли перечень трамвайных путей, которые нужно ремонтировать в первую очередь. Дятлова отметила, что прежде, чем перейти к расширению трамвайной сети, город должен привести в порядок существующую инфраструктуру. «Существующая инфраструктура находится в депрессивном состоянии. Мы не можем сегодня по существующей трамвайной инфраструктуре ехать с заявленной скоростью завода-производителя», — добавила она.