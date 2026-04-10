В Крыму воду из Кутузовского водохранилища перекачают в Изобильненское

В настоящее время строится водовод.

Источник: Аргументы и факты

В Крыму воду из Кутузовского водохранилища перекачают в Изобильненское. Об этом в соцсетях сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.

Она отметила, в настоящее время строится новый водовод, предназначенный для переброски, а старый выведен из эксплуатации.

«Понимая, что замена водовода — длительный и затратный процесс, был предложен и одобрен временный, но эффективный вариант обустройства обводных линий на самых аварийных участках», — добавила Огнева.

По ее словам, уже уложены трубы на первом участке протяженностью 700 метров. Это позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение на период ремонта.

Ранее мы писали, что Крым обеспечен запасами воды на ближайшие 400 суток благодаря хорошему уровню заполнения водохранилищ. Суммарный объем запасов воды во всех водохранилищах Крыма составляет 167 млн кубометров, что соответствует примерно 67% их общей вместимости.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
