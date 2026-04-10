Более 90% нижегородцев-участников опроса поддерживают запрет продажи вейпов

В Нижегородской области подвели итоги масштабного исследования общественного мнения по теме продажи вейпов. За три зимних месяца социальные участковые опросили свыше 22 тысяч жителей региона. Более 90% респондентов высказались в поддержку инициативы по запрету продажи устройств и жидкостей для парения.
Как сообщалось ранее, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился с инициативой об ограничении продажи вейпов к президенту страны Владимиру Путину во время их рабочей встречи в Сарове в августе прошлого года. Глава государства поддержал это предложение. Сейчас федеральными органами власти прорабатывается вопрос полного запрета на производство, ввоз и реализацию вейпов в России.
По мнению социологов, результаты опроса, проведенного в регионе, отражают не только отношение к конкретной инициативе, но и более широкий общественный запрос на формирование здоровой среды и снижение распространенности вредных привычек.
«Высокий уровень поддержки запрета вейпов — это не просто реакция на отдельную инициативу, а отражение накопленного общественного запроса на защиту здоровья. Люди видят риски и готовы поддерживать меры, направленные на их снижение. При этом важно понимать, что одних запретов недостаточно — необходима комплексная работа, включающая развитие здоровых альтернатив и формирование культуры ответственного поведения», — отметил декан факультета социальных наук Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского Роман Голубин.
Согласно проведенному опросу, особую обеспокоенность жителей области вызывает распространение вейпов среди молодежи. Несмотря на позиционирование вейпов как «более безопасной альтернативы», такие устройства содержат никотин, вызывающий зависимость, а также ряд токсичных веществ, включая тяжелые металлы и канцерогенные соединения. В этом контексте инициатива по запрету продажи вейпов рассматривается населением как часть комплексной политики, направленной на сохранение здоровья подрастающего поколения.
В правительстве региона напомнили, что по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина проводятся масштабные проверки деятельности торговых организаций на предмет незаконной продажи вейпов. Правоохранительные и контролирующие органы выявляют торговые точки, которые ведут свою деятельность на расстоянии менее 100 м от организаций, предоставляющих образовательные услуги. Недобросовестным предпринимателям назначают штрафы, а при повторных нарушениях не исключено полное прекращение торговой деятельности объекта по решению суда.
Участники социологического исследования высказались по теме вредных привычек в целом. 63% респондентов считают их распространенность серьезной социальной проблемой.
Отдельное внимание в исследовании было уделено динамике потребления алкоголя и табака. По мнению нижегородцев, на протяжении последних пяти лет ситуация постепенно улучшается: 35% респондентов отметили снижение употребления алкоголя в своем окружении, 32% — сокращение табакокурения.
Эксперты связывают эту тенденцию как с изменением образа жизни людей, так и с мерами региональной политики, направленными на ограничение доступности алкоголя и табачной продукции, а также развитием культуры здорового образа жизни. Медики также фиксируют повышение приверженности граждан принципам ЗОЖ. Это результат комплексной работы всей системы здравоохранения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.
Напомним, проект «Социальный участковый» позволяет обеспечивать прямой контакт органов власти с жителями и фиксировать запросы населения.
«Социальные участковые ежедневно работают с обращениями граждан, что позволяет формировать объективную картину настроений и проблем, волнующих жителей. Такая “обратная связь” становится важной основой для принятия управленческих решений», — отметили организаторы проекта.