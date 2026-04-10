Жилищная инспекция совместно с администрацией проверили три дома в Ростове. Об этом говорится на сайте донского правительства.
На улице Стабильной в Ростове проведена проверка трёх многоквартирных домов. В выездном совещании приняли участие представители Министерства ЖКХ, жилищной инспекции, администрации города и ресурсоснабжающей организации.
В ходе проверки рассмотрены жалобы жителей на следующие нарушения: отсутствие освещения во дворе; неудовлетворительное качество уборки территории; скопление мусора; следы подтоплений на лестничных клетках; неисправности лифтов; перебои в подаче горячей и холодной воды.
Проверка была направлена на оценку деятельности местной управляющей компании. По итогам совещания ей выдано предписание в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения, а именно: восстановить наружное освещение; наладить регулярную уборку территории; устранить последствия подтоплений; провести ремонт лифтов; актуализировать реестр собственников; проинформировать жителей о доступных мобильных сервисах для взаимодействия с ЖКХ.
Кроме того, жильцам разъяснили порядок проведения общих собраний собственников и способы взаимодействия с управляющей компанией, в том числе через специализированное мобильное приложение.