Жилищная инспекция совместно с администрацией проверили три дома в Ростове

Проверка была направлена на оценку деятельности местной управляющей компании. По итогам совещания ей выдано предписание в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения, а именно: восстановить наружное освещение; наладить регулярную уборку территории; устранить последствия подтоплений; провести ремонт лифтов; актуализировать реестр собственников; проинформировать жителей о доступных мобильных сервисах для взаимодействия с ЖКХ.