Для чего отправляют в космос ракеты-носители?

«Пуски пилотируемых и грузовых кораблей к МКС осуществляются по программе её эксплуатации. Их частота строго обусловлена сменой экипажей и количеством необходимых грузов, которые нужно регулярно доставлять. График пусков космических ракет по другим программам зависит от потребностей конечных заказчиков космических аппаратов. Сейчас Россия активно обновляет группировку спутников, предназначенных для прикладных задач: дистанционного зондирования Земли, мониторинга погоды, обеспечения связи и навигации. Одновременно идёт развитие научной космонавтики. Так, например, в прошедшем году на орбиту был выведен российский космический аппарат серии “Бион”, предназначенный для проведения исследований в области космической биологии, физиологии и биотехнологий. На высокую орбиту для изучения воздействия невесомости и высокого уровня космической радиации были отправлены мыши, растения, насекомые, микроорганизмы, которые в дальнейшем успешно вернулись на Землю. Такие исследования нужны для оценки длительного пребывания человека в космосе за пределами магнитосферы Земли», — рассказал Александр Печагин.