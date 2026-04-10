Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конфликт в тургруппе на Камчатке произошел из-за разногласий по маршруту

Конфликт в группе туристов на Камчатке, пропавшей у Авачинского перевала, произошел из-за разногласий при выборе маршрута.

Источник: РБК

Конфликт в группе туристов на Камчатке, пропавшей у Авачинского перевала, произошел из-за разногласий при выборе маршрута. В результате члены группы разделились и пошли разными путями, сообщили ТАСС в краевом министерстве по чрезвычайным ситуациям.

«Члены тургруппы не достигли договоренностей по дальнейшему маршруту, после чего они разделились», — отметили в министерстве.

Группа из девяти человек вышла 28 марта из поселка Пиначево в Налычевском парке. 3 апреля участники в результате конфликта разделились: двое с палаткой и спутниковым телефоном пошли по сокращенному маршруту, семеро продолжили путь без палатки и связи.

6 апреля группа из семи человек выходила на связь, 7 апреля всех видели у водопада на реке Шумная. После этого связь пропала. 10 апреля спасатели обнаружили всех семерых пропавших туристов. Двое участников похода найдены погибшими, пятеро — живыми, с признаками сильного обморожения.

После гибели туристов управление Следственного комитета на Камчатке возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, а также по ч. 3 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

