Конфликт в тургруппе на Камчатке произошел из-за разногласий по маршруту

Конфликт в группе туристов на Камчатке, пропавшей у Авачинского перевала, произошел из-за разногласий при выборе маршрута. В результате члены группы разделились и пошли разными путями, сообщили ТАСС в краевом министерстве по чрезвычайным ситуациям.
«Члены тургруппы не достигли договоренностей по дальнейшему маршруту, после чего они разделились», — отметили в министерстве.
Группа из девяти человек вышла 28 марта из поселка Пиначево в Налычевском парке. 3 апреля участники в результате конфликта разделились: двое с палаткой и спутниковым телефоном пошли по сокращенному маршруту, семеро продолжили путь без палатки и связи.
6 апреля группа из семи человек выходила на связь, 7 апреля всех видели у водопада на реке Шумная. После этого связь пропала. 10 апреля спасатели обнаружили всех семерых пропавших туристов. Двое участников похода найдены погибшими, пятеро — живыми, с признаками сильного обморожения.
После гибели туристов управление Следственного комитета на Камчатке возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, а также по ч. 3 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
