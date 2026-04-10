Начинающие кузбасские предприниматели получили субсидии от кадрового центра

Им предоставили финансирование на реализацию 7 бизнес-планов.

Источник: Национальные проекты России

Кадровый центр Кузбасса с начала 2026 года предоставил начинающим предпринимателям субсидии на реализацию семи бизнес-планов, сообщили в министерстве социальной защиты населения региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры».

Получившие финансирование предприниматели являются участниками проекта «Путь к успеху». В качестве стартового капитала каждому из них предоставили единовременную субсидию в размере 150 тысяч рублей. Это позволило им запустить стартапы в таких сферах, как разведение сельскохозяйственной птицы, производство одежды, дизайн, дополнительное образование, физкультурно-оздоровительная деятельность.

Единовременную финансовую помощь могут получить соискатели, защитившие бизнес-план и зарегистрировавшиеся в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Предоставленные средства разрешается потратить на приобретение оборудования и сырья, арендные платежи и другие расходы в начальный период ведения своего дела.

«Участникам проекта предоставляются комплексная поддержка и индивидуальное сопровождение вплоть до регистрации в качестве самозанятого, индивидуального предпринимателя или юрлица. Карьерные консультанты помогают оценить перспективы предпринимательской идеи, составить бизнес-план и оформить документы для получения субсидии, при необходимости организуют бесплатное обучение, в том числе через нацпроект “Кадры”», — подчеркнула министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.