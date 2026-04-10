Предприятия Омской области присоединились к «Демографическому десанту»

Проект «Демографический десант», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Семья», начал посещать промышленные предприятия в Омской области. Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития региона.
«Демографический десант» направлен на повышение информированности жителей о мерах поддержки семей и формирование ответственного отношения к родительству. Ранее основное внимание уделялось работе с молодежью, однако формат показал свою эффективность и был расширен — теперь к диалогу активно подключаются сотрудники предприятий региона.
Первой площадкой для проведения мероприятия в новом формате стало предприятие «Инмарко» — филиал компании «Арнест ЮниРусь» в Омске. Мероприятие началось с приветственных слов министра труда и социального развития Омской области Ирины Варнавской и руководителя филиала Андрея Семенова. Основная часть программы прошла в формате работы тематических площадок «Демографического десанта». Участники получили возможность задать вопросы специалистам и обсудить актуальные темы, связанные с поддержкой семьи.
«Человек проводит на работе большую часть жизни, и решения о семье и рождении детей во многом зависят от атмосферы в коллективе. Государство задает базовые гарантии, но реальный комфорт создается именно на предприятиях. Сегодня мы видим, что поддержка семьи становится частью корпоративной культуры», — отметила Ирина Варнавская.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.