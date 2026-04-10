В городе Северобайкальске в Бурятии обновят улицу Полиграфистов

Улицу Полиграфистов отремонтируют в городе Северобайкальске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятии.
Работы проведут на участке длиной 750 м. Подчеркивается, что данная улица находится в центре города и является одной из главных транспортных артерий. Также по ней можно добраться до детского сада «Золотой ключик».
Специалисты обновят проезжую часть, заменят бордюрный камень и дорожные знаки, установят «лежачих полицейских». Подрядчик планирует приступить к работам в середине мая.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.