Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Северобайкальске в Бурятии обновят улицу Полиграфистов

Специалисты приведут в порядок участок проезжей части длиной 750 м.

Улицу Полиграфистов отремонтируют в городе Северобайкальске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятии.

Работы проведут на участке длиной 750 м. Подчеркивается, что данная улица находится в центре города и является одной из главных транспортных артерий. Также по ней можно добраться до детского сада «Золотой ключик».

Специалисты обновят проезжую часть, заменят бордюрный камень и дорожные знаки, установят «лежачих полицейских». Подрядчик планирует приступить к работам в середине мая.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.