Нижегородская область — в топ-5 по охвату репродуктивной диспансеризацией

Нижегородский край занимает ведущие позиции в стране по уровню проведения медицинских осмотров, направленных на оценку репродуктивной функции.
В 2025 году репродуктивное здоровье было проверено у 33% граждан России в возрастной категории от 18 до 49 лет.
Столица, Москва, показала наилучший результат, охватив 72% населения в рамках оценки репродуктивного здоровья. В пятерку лидеров вошли также Башкортостан с показателем 51%, Адыгея — 44%, Воронежская область — 48%, и Нижегородская область, завершающая список с 44%.
При этом, в Новгородской области был отмечен минимальный уровень участия в диспансеризации, составивший всего 13%. Так, в начале 2026 года более 180 тыс. нижегородцев прошли диспансеризацию.
Напомним, что за десять лет число абортов в Нижегородской области снизилось в пять раз. В государственных медучреждениях было выполнено 1,5 тысячи абортов по инициативе женщин..
Ранее Глеб Никитин обсудил демографическое развитие Нижегородской области.